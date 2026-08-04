DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 61,72 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 45 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving lobte nach dem Quartalsbericht am Donnerstag die Geschäftsvolumina der Bonner, monierte aber die ambitionierte Bewertung der Aktien./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
54,96 €
|Abst. Kursziel*:
-14,48%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
55,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,86%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research