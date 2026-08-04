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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,20 EUR -0,06 EUR -0,11 %
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 61,72 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

11:46 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,20 EUR -0,06 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 45 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving lobte nach dem Quartalsbericht am Donnerstag die Geschäftsvolumina der Bonner, monierte aber die ambitionierte Bewertung der Aktien./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
54,96 €		 Abst. Kursziel*:
-14,48%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
55,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,86%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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