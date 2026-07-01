DocMorris Aktie
Marktkap. 531,64 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Umsatzzahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse hob am Mittwoch vor allem das beschleunigte Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland hervor. Diese starke Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen zeige, dass sich der gezieltere Einsatz eines reduzierten Marketingbudgets auszahle./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
9,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
61,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,76 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,71%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,91 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|21.04.26
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|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
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|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG