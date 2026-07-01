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DocMorris Aktie

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DocMorris Aktien-Sparplan
11,63 EUR +0,70 EUR +6,40 %
STU
10,76 CHF +0,60 CHF +5,91 %
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finanzen.net zero
DocMorris jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 531,64 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A0Q6J0

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ISIN CH0042615283

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Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

09:56 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
11,63 EUR 0,70 EUR 6,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Umsatzzahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse hob am Mittwoch vor allem das beschleunigte Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland hervor. Diese starke Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen zeige, dass sich der gezieltere Einsatz eines reduzierten Marketingbudgets auszahle./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
61,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,76 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,91 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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