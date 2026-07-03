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WKN A1JTC1

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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

08:41 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,19 EUR 0,75 EUR 11,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet mit einem Kursziel von 690 Pence auf "Market-Perform" belassen. Die Billigfluggesellschaft habe der Übernahmeofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie mit dem anschließend geplanten Abschied von der Börse zugestimmt, schrieb Alex Irving am Sonntag. Er hält es für wahrscheinlich, dass der US-Investor das Unternehmen in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 19:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,90 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,62 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:41 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:21 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 easyJet Neutral UBS AG
30.06.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
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BBC EasyJet rejects fourth takeover offer
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