Eckert Ziegler Aktie
Marktkap. 936,73 Mio. EURKGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970
ISIN DE0005659700
Symbol EKZRF
EckertZiegler Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten beim Umsatz und Ergebnis je Aktie seinen Erwartungen entsprochen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von höheren nicht-operativen Effekten absorbiert worden sei, schrieb Benjamin Thielmann am Freitagabend./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eckert & Ziegler
Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy
|Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,78 €
|Abst. Kursziel*:
62,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,51%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eckert & Ziegler
|09:11
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.25
|Eckert Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|16.08.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|15.06.21
|Eckert Ziegler Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.25
|Eckert Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.05.21
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK
|29.03.21
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK
|13.05.20
|Eckert Ziegler Halten
|DZ BANK