Eckert Ziegler Aktie

14,86 EUR -0,27 EUR -1,78 %
STU
Marktkap. 936,73 Mio. EUR

KGV 27,88 Div. Rendite 1,12%
WKN 565970

ISIN DE0005659700

Symbol EKZRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

EckertZiegler Buy

09:11 Uhr
EckertZiegler Buy
Eckert & Ziegler
14,86 EUR -0,27 EUR -1,78%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten beim Umsatz und Ergebnis je Aktie seinen Erwartungen entsprochen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von höheren nicht-operativen Effekten absorbiert worden sei, schrieb Benjamin Thielmann am Freitagabend./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eckert Ziegler Buy

Unternehmen:
Eckert & Ziegler		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,78 €		 Abst. Kursziel*:
62,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,51%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

