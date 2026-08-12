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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

EON SE Buy

12:11 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032. Dieser lasse den Schluss zu, dass die tatsächliche Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromgeschäft von Eon niedriger als von ihm erwartet ausfallen könnte. Dies sei zwar negativ, aber verkraftbar./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,64 €		 Abst. Kursziel*:
28,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,57%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
11:21 E.ON Equal Weight Barclays Capital
13.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 E.ON Halten DZ BANK
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