E.ON Aktie
Marktkap. 48,16 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032. Dieser lasse den Schluss zu, dass die tatsächliche Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromgeschäft von Eon niedriger als von ihm erwartet ausfallen könnte. Dies sei zwar negativ, aber verkraftbar./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,64 €
|Abst. Kursziel*:
28,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,57%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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