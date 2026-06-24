E.ON Aktie
Marktkap. 46,59 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Management habe signalisiert, dass der Energiekonzern die Investitionen über den aktuellen Fünfjahresplan hinaus weiter erhöhen könne, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dafür seien aber ein klares Bekenntnis und attraktive Renditebedingungen seitens der Regulierungsbehörden erforderlich. Alles in allem hätten sich die Essener angesichts des politischen Willens und des Drucks, den Netzausbau voranzutreiben, optimistisch geäußert./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Hold
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,50 €
|Abst. Kursziel*:
-0,54%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,19%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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