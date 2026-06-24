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Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

08:01 Uhr
EON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,61 EUR 0,04 EUR 0,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Eon nach einer Konferenz des Analysehauses auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Das Management habe signalisiert, dass der Energiekonzern die Investitionen über den aktuellen Fünfjahresplan hinaus weiter erhöhen könne, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dafür seien aber ein klares Bekenntnis und attraktive Renditebedingungen seitens der Regulierungsbehörden erforderlich. Alles in allem hätten sich die Essener angesichts des politischen Willens und des Drucks, den Netzausbau voranzutreiben, optimistisch geäußert./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Hold

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,50 €		 Abst. Kursziel*:
-0,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,19%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

08:01 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
15.06.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 E.ON Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 E.ON Neutral UBS AG
15.05.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
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