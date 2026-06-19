Evonik Aktie
Marktkap. 7,49 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien von Evonik gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Underweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
15,93 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
15,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|08:16
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|08:16
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital