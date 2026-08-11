Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für den Monat Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Kennziffern seien bereits mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht worden, schrieb Graham Hunt in einer Reaktion am Donnerstag. Der Experte kürzte die Schätzungen für den Flughafenbetreiber aufgrund reduzierter Kapazitäten von Fluggesellschaften im zweiten Halbjahr./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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