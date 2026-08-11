Fraport Aktie
Marktkap. 6,14 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für den Monat Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Kennziffern seien bereits mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht worden, schrieb Graham Hunt in einer Reaktion am Donnerstag. Der Experte kürzte die Schätzungen für den Flughafenbetreiber aufgrund reduzierter Kapazitäten von Fluggesellschaften im zweiten Halbjahr./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,95 €
|Abst. Kursziel*:
32,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,30%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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