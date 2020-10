NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach Quartalzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Diese seien unter dem Strich etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Probleme der Flüssigmedizintochter Kabi auf dem US-Markt wegen einer Unterauslastung der Kapazitäten und gleichzeitigen Lieferengpässen seien vorübergehender Natur./bek/la