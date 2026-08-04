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ISIN DE0005785604

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Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

11:16 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,84 EUR 2,50 EUR 5,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bad Homburger Medizin- Krankenhauskonzern biete positive Überraschungen und steigende Ziele zum Bewertungsdiscount, schrieb David Adlington am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,92 €		 Abst. Kursziel*:
20,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,84%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:16 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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22.07.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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