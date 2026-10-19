JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei dem Medizinkonzern laufe alles nach Plan, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. November. Die Verantwortlichen hätten entspannt geklungen und fühlten sich mit den Konsensschätzungen wohl. Die Aktien hätten sich etwas von den Verlusten aufgrund der Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der die Wachstumschancen nicht berücksichtige. Fresenius ist der Branchenfavorit des Experten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius