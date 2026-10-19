Fresenius Aktie
Marktkap. 25,39 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN FRE5EN
ISIN DE000FRE5EN2
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bei dem Medizinkonzern laufe alles nach Plan, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 4. November. Die Verantwortlichen hätten entspannt geklungen und fühlten sich mit den Konsensschätzungen wohl. Die Aktien hätten sich etwas von den Verlusten aufgrund der Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der die Wachstumschancen nicht berücksichtige. Fresenius ist der Branchenfavorit des Experten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
44,49 €
|Abst. Kursziel*:
24,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
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|Fresenius Overweight
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Fresenius Buy
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|17.09.26
|Fresenius Buy
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