Givaudan Aktie
Marktkap. 31,99 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4630 auf 3955 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Endmärkte des Aromenherstellers seien schwach, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Qualität bleibe aber ungebrochen hoch./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
3.955,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.186,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
24,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3.235,79 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
22,23%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.840,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
