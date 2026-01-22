DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Grand City Properties Aktie

9,39 EUR +0,10 EUR +1,08 %
STU
8,61 CHF +0,01 CHF +0,15 %
BRX
Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

KGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
WKN A1JXCV

ISIN LU0775917882

Symbol GRNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Grand City Properties Buy

09:06 Uhr
Grand City Properties Buy
Grand City Properties S.A.
Grand City Properties S.A.
9,39 EUR 0,10 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Grand City Properties Buy

Unternehmen:
Grand City Properties S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,35 €		 Abst. Kursziel*:
44,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,77%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Grand City Properties S.A.

09:06 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.25 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt weit in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Grand City Properties auf 'Underweight'
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende mit Gewinnen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Grand City Properties auf 'Neutral'
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker
EQS Group Grand City Properties S.A. Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-DD: Grand City Properties S.A. Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
