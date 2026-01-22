Grand City Properties Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 10,31 Div. Rendite 0,00%
WKN A1JXCV
ISIN LU0775917882
Symbol GRNNF
Grand City Properties Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,35 €
|Abst. Kursziel*:
44,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,77%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
