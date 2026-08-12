Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,19 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei zudem zuversichtlich, dass sich die Umsätze im zweiten Halbjahr trotz Gegenwinds in Richtung eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erholen dürften. Er selbst rechne weiter mit einer annähernden Ergebnisstagnation (EPS) bis 2028, bewerte die Hannoveraner aber wegen ihres überlegenen langfristigen Wachstums mit einem Aufschlag zum Sektor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
248,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
248,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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