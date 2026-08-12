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RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

08:01 Uhr
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei zudem zuversichtlich, dass sich die Umsätze im zweiten Halbjahr trotz Gegenwinds in Richtung eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erholen dürften. Er selbst rechne weiter mit einer annähernden Ergebnisstagnation (EPS) bis 2028, bewerte die Hannoveraner aber wegen ihres überlegenen langfristigen Wachstums mit einem Aufschlag zum Sektor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
248,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
248,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,61%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.08.26 Hannover Rück Buy UBS AG
12.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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