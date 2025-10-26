DAX 24.208 -0,1%ESt50 5.692 +0,3%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.203 +0,8%Euro 1,1638 +0,1%Öl 65,79 +0,2%Gold 4.023 -1,4%
Hannover Rück Aktie

255,40 EUR +0,60 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 30,84 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

08:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
255,40 EUR 0,60 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 218 auf 219 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat gab seinen Schätzungen am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Rückversicherer den letzten Feinschliff. Die Großschäden im dritten Quartal seien recht milde gewesen. Die meisten Konzerne dürften aber ihre Bilanzen für eine Marktabschwächung rüsten wollen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
219,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
255,80 €		 Abst. Kursziel*:
-14,39%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
255,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,25%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:56 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
22.10.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
14.10.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13.10.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Bilanz steht an Erste Schätzungen: Hannover Rück vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: Hannover Rück vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag gefragt
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. gibt Hannover Rück-Aktie Overweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank nimmt Hannover Rück in 'Equity Long Ideas' auf
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hannover R&#252;ck SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
