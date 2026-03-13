Goldman Sachs Group Inc.

Hapag-Lloyd Sell

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Sell" belassen. Das klar unter den Markterwartungen liegende operative Ergebnisziel für 2026 unterstreiche die zyklischen Risiken der Container-Reederei, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen. Er sieht zunächst keine positiven Impulse auf die Balance zwischen Angebot und Nachfrage durch den Iran-Krieg. Die Frachtraten seien sogar relativ mau verglichen mit den gestiegenen Treibstoffkosten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:46 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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