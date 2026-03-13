Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 24,22 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Sell" belassen. Das klar unter den Markterwartungen liegende operative Ergebnisziel für 2026 unterstreiche die zyklischen Risiken der Container-Reederei, schrieb Patrick Creuset am Donnerstagmorgen. Er sieht zunächst keine positiven Impulse auf die Balance zwischen Angebot und Nachfrage durch den Iran-Krieg. Die Frachtraten seien sogar relativ mau verglichen mit den gestiegenen Treibstoffkosten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:46 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
130,60 €
|Abst. Kursziel*:
-43,34%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
130,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-43,43%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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