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Marktkap. 9,63 Mrd. EUR

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WKN HAG000

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Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

11:56 Uhr
HENSOLDT Neutral
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Neutral" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

11:56 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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