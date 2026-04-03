HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,63 Mrd. EURKGV 95,67
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Neutral" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
82,00 €
|Abst. Kursziel*:
3,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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