Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die vorgelegten Resultate zum ersten Quartal an. Diese hätten ihn in seiner Annahme bestärkt, dass die Markendynamik des Luxusgüterkonzerns nachlasse. Er sieht gewisse Parallelen zwischen der aktuellen Situation bei Hermes und dem Konkurrenten Louis Vuitton, als dieser in den frühen 2010er Jahren eine Phase verlangsamten Wachstums durchgemacht habe./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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