Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 184,72 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die vorgelegten Resultate zum ersten Quartal an. Diese hätten ihn in seiner Annahme bestärkt, dass die Markendynamik des Luxusgüterkonzerns nachlasse. Er sieht gewisse Parallelen zwischen der aktuellen Situation bei Hermes und dem Konkurrenten Louis Vuitton, als dieser in den frühen 2010er Jahren eine Phase verlangsamten Wachstums durchgemacht habe./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
2.150,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.628,00 €
|Abst. Kursziel*:
32,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.630,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,90%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.243,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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