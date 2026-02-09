Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,67 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns sei solide gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2.300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.151,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.184,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.423,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|12:31
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12:06
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12:06
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:31
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.