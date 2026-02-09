DAX 25.188 +1,3%ESt50 6.073 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6745 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.295 +1,6%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 5.061 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2.184,00 EUR +66,00 EUR +3,12 %
STU
1.986,93 CHF +41,17 CHF +2,12 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 222,67 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

12:06 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
2.184,00 EUR 66,00 EUR 3,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns sei solide gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
2.151,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
2.184,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,31%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.423,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:31 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
12:06 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
11:16 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
26.01.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

dpa-afx Rückenwind Hermès-Aktie gefragt: Stärkeres Wachstum als erwartet - Wechselkurse belasten aber Hermès-Aktie gefragt: Stärkeres Wachstum als erwartet - Wechselkurse belasten aber
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen bei Hermès (Hermes International)-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verloren
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dezember 2025: Analysten sehen Potenzial bei Hermès (Hermes International)-Aktie
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen