ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der in der Presse spekulierte Deal in Mexiko käme die Bank wohl zu teuer, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere sind sein Favorit in UK und gehören auch europaweit zu seinen Branchenlieblingen./ag/jha/