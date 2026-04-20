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Marktkap. 62,5 Mrd. EUR

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WKN 623100

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Symbol IFNNF

Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

08:01 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
48,55 EUR 0,85 EUR 1,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval ging am Mittwoch auf die wichtigsten Fragen der Anleger vor dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal am 6. Mai ein. Interessant sei insbesondere, ob sich die Nachfrage aus Autobranche und Industrie tatsächlich gebessert habe, wie nach dem ersten Quartal avisiert. Zudem stünden Signale zum Einfluss der jüngsten geopolitischen Ereignisse im Fokus. Für sein Kursziel setzte Duval einen etwas höheren Bewertungsmaßstab an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,88 €		 Abst. Kursziel*:
10,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,18%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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