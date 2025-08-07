Infineon Aktie
Marktkap. 45,84 Mrd. EUR
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,35 €
|Abst. Kursziel*:
38,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
35,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,11%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
