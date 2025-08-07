DAX 23.972 -0,5%ESt50 5.317 -0,3%Top 10 Crypto 16,38 -0,1%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 101.994 -0,3%Euro 1,1609 -0,1%Öl 66,57 -0,2%Gold 3.346 +0,0%
Infineon Aktie

35,48 EUR +0,34 EUR +0,97 %
STU
Marktkap. 45,84 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

11:51 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
35,48 EUR 0,34 EUR 0,97%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Möglichkeit, die Belastungen durch die US-Zölle zu bewältigen, schrieb David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei eine Verlagerung des vergleichsweise geringen US-Geschäfts zu US-Auftragsherstellern möglich./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 18:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Infineon AG

11:51 Infineon Outperform Bernstein Research
08.08.25 Infineon Outperform Bernstein Research
08.08.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

