ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum ersten Quartal von 2,60 auf 2,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Tonlage habe sich verbessert, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der aktuellen Debatte um Kapitalausschüttungen bei Banken seien die Italiener gut positioniert./la/mis