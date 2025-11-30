DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JCDecaux Aktie

Kaufen
Verkaufen
JCDecaux Aktien-Sparplan
15,14 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
14,12 CHF -0,08 CHF -0,54 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,29 Mrd. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578972

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000077919

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Neutral

08:41 Uhr
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
15,14 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel ist mit Blick auf 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Für den Werbekonzern JCDecaux wäre mehr Schwung im trägen China-Geschäft wichtig./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,24 €		 Abst. Kursziel*:
4,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

08:41 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
27.10.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

finanzen.net So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein
finanzen.net Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie
finanzen.net Juni 2025: Die Expertenmeinungen zur JCDecaux-Aktie
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten
finanzen.net JCDecaux-Aktie: Was Analysten von JCDecaux erwarten
GlobeNewswire GET REAL! With JCDecaux, in partnership with VIOOH and Displayce
GlobeNewswire David Bourg, member of the Executive Board, appointed Group Chief Financial, IT and Operations Officer of JCDecaux
GlobeNewswire Extime JCDecaux Airport and Airport International Group sign partnership to transform advertising experience at Queen Alia International Airport in Amman, Jordan
GlobeNewswire 2025 Annual General Meeting of JCDecaux SE
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 – Business review
GlobeNewswire JCDecaux : Q1 2025 trading update
GlobeNewswire JCDecaux : Information concerning the availability of all the explanatory documentation to the Combined General Meeting to be held on May 14, 2025
GlobeNewswire JCDecaux wins the contract for city information panels and associated services in the City of Rennes
RSS Feed
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) zu myNews hinzufügen