JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,29 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel ist mit Blick auf 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Für den Werbekonzern JCDecaux wäre mehr Schwung im trägen China-Geschäft wichtig./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,24 €
|Abst. Kursziel*:
4,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
