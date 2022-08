FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die starken Zahlen des Technologiekonzerns zum zweiten Quartal. Die angehobenen Jahresziele spiegelte sich aber bereits in den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten wider./ck/bek