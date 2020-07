FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kion von 51 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Felicitas von Bismarck rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem schwachen zweiten Quartal, was keinen überraschen dürfte. Für 2020 und auch mittelfristig sieht sie im Geschäft mit Lieferkettenlösungen aber einen Fels in der Brandung. Das Kursziel stockte sie wegen der gestiegenen Sektorbewertung auf./tih/jha/