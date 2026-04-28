Bernstein Research

KION GROUP Outperform

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Starke Auftragseingänge sorgten bei dem Lagerausrüster für Erleichterung nach der Verwirrung, die Anfang April im Rahmen eines Vorab-Briefings für Analysten ausgelöst worden sei, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP