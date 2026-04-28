KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,68 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Starke Auftragseingänge sorgten bei dem Lagerausrüster für Erleichterung nach der Verwirrung, die Anfang April im Rahmen eines Vorab-Briefings für Analysten ausgelöst worden sei, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
45,31 €
|Abst. Kursziel*:
39,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,26%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|10:11
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|10.04.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.04.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|10.04.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.04.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07.04.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|10.04.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK