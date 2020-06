ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Staplerherstellers dürfte nicht ganz so schecht werden wie zunächst von ihm gedacht, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb