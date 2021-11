FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kion auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 119 Euro je Aktie belassen. Der Staplerhersteller bleibe als Spezialist für Warenlagerautomation ein struktureller Pandemie-Gewinner, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollten sich wider Erwarten 2022 die Lieferkettenprobleme auflösen, könnten die Auftragsbücher noch schneller in Umsatz umgemünzt werden./ajx/mis