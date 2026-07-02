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WKN KC0100

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ISIN DE000KC01000

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Symbol KLKNF

Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

13:21 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
12,32 EUR 0,04 EUR 0,33%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Stahlhändler peile für das zweite Quartal eine deutliche Umsatzsteigerung an, schrieb Lars Vom-Cleff am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 5. August. Er geht von einem sechsprozentigen Plus aus. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,28 €		 Abst. Kursziel*:
-10,42%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
12,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

13:21 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
16.01.26 Klöckner Sell Warburg Research
09.12.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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