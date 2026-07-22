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Symbol KLKNF

Deutsche Bank AG

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

14:41 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
12,28 EUR 0,02 EUR 0,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co anlässlich eines Übernahmeangebots von Worthington Steel samt geplantem Rückzug von der Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Da die Delisting-Pläne faktisch nicht von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre abhängig seien, stünden die Aktionäre im Wesentlichen vor der Wahl, entweder sofort 11 Euro je Aktie in bar zu akzeptieren oder an einer möglichen künftigen strukturellen Abfindung zu partizipieren, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,28 €		 Abst. Kursziel*:
-10,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
12,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,42%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

14:41 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
03.07.26 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
16.01.26 Klöckner Sell Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Decision to launch a delisting tender offer of Worthington Steel at €11.00 per Klöckner & Co-Share published
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