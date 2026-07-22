Klöckner Aktie
Marktkap. 1,23 Mrd. EURDiv. Rendite 2,46%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co anlässlich eines Übernahmeangebots von Worthington Steel samt geplantem Rückzug von der Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Da die Delisting-Pläne faktisch nicht von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre abhängig seien, stünden die Aktionäre im Wesentlichen vor der Wahl, entweder sofort 11 Euro je Aktie in bar zu akzeptieren oder an einer möglichen künftigen strukturellen Abfindung zu partizipieren, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Klöckner & Co
Zusammenfassung: Klöckner Hold
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,28 €
|Abst. Kursziel*:
-10,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
12,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,42%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
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