DZ BANK

KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen

16:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Bei dem Stahlhändler gebe es operativ mehr Rückenwind, doch der Kurs bleibe wesentlich von der Worthington-Offerte geprägt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investmentstory verlagere sich weiter von einer zyklischen Standalone-Bewertung hin zu einer Story der Strukturmaßnahmen und der Abfindung verbleibender Aktionäre./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co