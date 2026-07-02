DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 7,9895 +1,3%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.312 +0,9%Euro 1,1441 +0,1%Öl 72,12 +0,8%Gold 4.175 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX geht auf Rekordniveau ins Wochenende -- US-Handel ruht -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Top News
Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt Was der phänomenale SpaceX-IPO über Microsofts Aktienflaute aussagt
Letzte Chance: Heute endet die WM-Aktion von finanzen.net ZERO - Jetzt 80 € sichern Letzte Chance: Heute endet die WM-Aktion von finanzen.net ZERO - Jetzt 80 € sichern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner Aktie

Kaufen
Verkaufen
Klöckner Aktien-Sparplan
12,24 EUR -0,02 EUR -0,16 %
FSE
finanzen.net zero
Klöckner jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,46%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KLKNF

DZ BANK

KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen

16:41 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
12,24 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Bei dem Stahlhändler gebe es operativ mehr Rückenwind, doch der Kurs bleibe wesentlich von der Worthington-Offerte geprägt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investmentstory verlagere sich weiter von einer zyklischen Standalone-Bewertung hin zu einer Story der Strukturmaßnahmen und der Abfindung verbleibender Aktionäre./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Verkaufen

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
12,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
12,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

16:41 Klöckner Verkaufen DZ BANK
13:21 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Klöckner Verkaufen DZ BANK
16.01.26 Klöckner Sell Warburg Research
09.12.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

dpa-afx Wiederaufnahme Umsatzplus erwartet: Deutsche Bank blickt optimistisch auf Klöckner - Aktie steigt leicht Umsatzplus erwartet: Deutsche Bank blickt optimistisch auf Klöckner - Aktie steigt leicht
TraderFox Klöckner: Europas größter unabhängiger Stahl- und Metallhändler im Wandel zur digitalen Plattform
TraderFox Die Top-Performer im ersten Halbjahr
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Decision to launch a delisting tender offer of Worthington Steel at €11.00 per Klöckner & Co-Share published
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Klöckner & Co SE: George John Ganem III, Disposal due to acceptance of the voluntary public takeover offer by Worthington Steel GmbH to all shareholders of Klöckner & Co SE as of ...
RSS Feed
Klöckner & Co (KlöCo) zu myNews hinzufügen