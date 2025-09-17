DAX 23.610 +1,1%ESt50 5.445 +1,4%Top 10 Crypto 16,38 +0,4%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 99.302 +0,8%Euro 1,1803 -0,1%Öl 68,26 +0,5%Gold 3.667 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 PUMA 696960 RENK RENK73 Aumovio AUM0V1 Plug Power A1JA81 Continental 543900 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit Energieministerium bei Quantentechnologie im All - D-Wave-Aktie profitiert IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit Energieministerium bei Quantentechnologie im All - D-Wave-Aktie profitiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
119,60 EUR -7,60 EUR -5,97 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,21 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 633500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KRNNF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

KRONES Hold

10:51 Uhr
KRONES Hold
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
119,60 EUR -7,60 EUR -5,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Hold

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
126,60 €		 Abst. Kursziel*:
9,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
119,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

13:11 KRONES Buy Deutsche Bank AG
12:01 KRONES Buy Baader Bank
10:51 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx Hoffen auf Investitionen Aktien von NVIDIA, SAP, AIXTRON & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank Aktien von NVIDIA, SAP, AIXTRON & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank
finanzen.net Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag höher
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start freundlich
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag stabil
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon releases 12kW high-density PSU reference design for AI data centers and servers
Semiconductor Today Infineon signs memorandum of understanding with China’s Lingji
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Infineon introduces 75mΩ industrial CoolSiC MOSFETs 650V G2 for medium-power applications with high power density
EQS Group EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen