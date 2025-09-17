KRONES Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KRONES Hold
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
126,60 €
|Abst. Kursziel*:
9,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
119,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
168,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
