London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 55,48 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. Er erhöhte sie leicht, was die übertroffenen Erwartungen widerspiegelt. Zugleich geht er aber von einer Normalisierung der mengenbezogenen Erlöse in den kommenden Quartalen aus. Die Aktie bleibe sein "Top Pick". Die LSE sei gut positioniert, um von einer stärkeren KI-Nutzung zu profitieren. In der Unternehmensgröße, der Produktdiversifizierung und der tiefen Integration in die Finanzmärkte sieht er "bedeutende Wettbewerbsvorteile"./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
137,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
112,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
125,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:31
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|23.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
