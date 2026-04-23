London Stock Exchange (LSE) Aktie

114,20 EUR +0,30 EUR +0,26 %
114,60 EUR -0,50 EUR -0,43 %
Marktkap. 55,48 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:31 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13700 auf 13750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni aktualisierte am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers seine Schätzungen. Er erhöhte sie leicht, was die übertroffenen Erwartungen widerspiegelt. Zugleich geht er aber von einer Normalisierung der mengenbezogenen Erlöse in den kommenden Quartalen aus. Die Aktie bleibe sein "Top Pick". Die LSE sei gut positioniert, um von einer stärkeren KI-Nutzung zu profitieren. In der Unternehmensgröße, der Produktdiversifizierung und der tiefen Integration in die Finanzmärkte sieht er "bedeutende Wettbewerbsvorteile"./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
137,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
112,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

