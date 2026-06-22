LOréal Aktie
Marktkap. 200,78 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
375,90 €
|Abst. Kursziel*:
7,74%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
383,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
402,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
|08:01
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|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
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|LOréal Overweight
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|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|LOréal Kaufen
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|23.04.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
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|22.04.26
|LOréal Underperform
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|15.04.26
|LOréal Underperform
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|08:26
|LOréal Market-Perform
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|18.06.26
|LOréal Neutral
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|02.06.26
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|25.05.26
|LOréal Market-Perform
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|22.05.26
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