NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem ermutigenden ersten Quartal, mit dem der Kosmetikhersteller die Erwartungen übertroffen habe. 2026 lasse sich nun besser vorhersehen./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
370,90 €
|Abst. Kursziel*:
-1,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
373,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,37%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
395,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:21
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:21
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
