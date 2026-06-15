LOréal Aktie
Marktkap. 205,06 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Übernahme der indischen Innovist sei für den französischen Kosmetikriesen ein kleiner Deal in puncto Umsatz- und Ergebnisbeitrag, schrieb Celine Pannuti in einer Einschätzung am Donnerstag. Er stütze und beschleunige aber die Strategie, in Indien zu wachsen. Bislang erwirtschafte L'Oreal in dem Land rund ein Prozent des Gesamtumsatzes./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
378,20 €
|Abst. Kursziel*:
-3,49%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
379,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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