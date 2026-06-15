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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

13:21 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
379,10 EUR -1,05 EUR -0,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Übernahme der indischen Innovist sei für den französischen Kosmetikriesen ein kleiner Deal in puncto Umsatz- und Ergebnisbeitrag, schrieb Celine Pannuti in einer Einschätzung am Donnerstag. Er stütze und beschleunige aber die Strategie, in Indien zu wachsen. Bislang erwirtschafte L'Oreal in dem Land rund ein Prozent des Gesamtumsatzes./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
378,20 €		 Abst. Kursziel*:
-3,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
379,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:21 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
28.05.26 LOréal Overweight Barclays Capital
28.05.26 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
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