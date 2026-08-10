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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
383,55 EUR -3,20 EUR -0,83 %
STU
383,60 EUR -2,50 EUR -0,65 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 205,01 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

21:01 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
383,55 EUR -3,20 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 365 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti passte am Dienstag ihre Schätzungen für den Kosmetikkonzern infolge stärkerer Halbjahreszahlen an. Die Prognose für den Gewinn je Aktie steige auch aufgrund von Währungseffekten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
375,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
387,70 €		 Abst. Kursziel*:
-3,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
383,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

21:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 LOréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 LOréal Kaufen DZ BANK
31.07.26 LOréal Buy UBS AG
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