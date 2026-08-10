LOréal Aktie
Marktkap. 205,01 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 365 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti passte am Dienstag ihre Schätzungen für den Kosmetikkonzern infolge stärkerer Halbjahreszahlen an. Die Prognose für den Gewinn je Aktie steige auch aufgrund von Währungseffekten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
375,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
387,70 €
|Abst. Kursziel*:
-3,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
383,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|21:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|21:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.