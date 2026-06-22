LOréal Aktie
Marktkap. 201,84 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
372,30 €
|Abst. Kursziel*:
-8,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
374,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,14%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
401,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:41
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.