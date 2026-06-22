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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
374,20 EUR -2,80 EUR -0,74 %
STU
345,97 CHF -3,85 CHF -1,10 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 201,84 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

09:41 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374,20 EUR -2,80 EUR -0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
372,30 €		 Abst. Kursziel*:
-8,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
374,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,14%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
401,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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