LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 290,25 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle habe der Luxuskonzern die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensiert, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Die Anleger könnten etwas Erleichterung zeigen, insgesamt dürfte die Aktie aber in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
610,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
564,90 €
|Abst. Kursziel*:
7,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
546,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,62%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
628,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
