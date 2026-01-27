DAX 24.842 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.558 -0,1%Top 10 Crypto 11,62 +1,6%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 75.163 +1,3%Euro 1,1977 -0,5%Öl 67,87 +0,3%Gold 5.266 +1,6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 290,25 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle habe der Luxuskonzern die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensiert, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Die Anleger könnten etwas Erleichterung zeigen, insgesamt dürfte die Aktie aber in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
610,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
564,90 €		 Abst. Kursziel*:
7,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
546,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,62%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
628,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

10:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

