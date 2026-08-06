JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung werde fortan schwieriger, schrieb Kamran Hossain am Freitag nach den endgültigen Zahlen des Rückversicherers. Mit den vorab veröffentlichten Eckdaten hätten die Münchner positiv überrascht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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