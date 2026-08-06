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Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

10:01 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung werde fortan schwieriger, schrieb Kamran Hossain am Freitag nach den endgültigen Zahlen des Rückversicherers. Mit den vorab veröffentlichten Eckdaten hätten die Münchner positiv überrascht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
590,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
506,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
511,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
557,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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