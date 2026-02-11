DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6770 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Experte ordnet ein: Zu groß für ein Narrativ - warum Bullen- und Bärenmärkte Krypto nicht erfassen Experte ordnet ein: Zu groß für ein Narrativ - warum Bullen- und Bärenmärkte Krypto nicht erfassen
UBS AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Neutral UBS AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Neutral
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

56,56 EUR -1,51 EUR -2,60 %
STU
Marktkap. 56,2 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

13:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,56 EUR -1,51 EUR -2,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Ergebnisse des Autobauers seien sehr schwach ausgefallen, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Dividendenvorschlag und die Liquiditätsentwicklung seien aber solide./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,53 €		 Abst. Kursziel*:
11,45%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,39%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

13:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
11:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Einstufung im Blick UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie UBS AG bescheinigt Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
dpa-afx ROUNDUP 2: Mercedes im Pkw-Geschäft nach Einbruch vorsichtig - Kurs unter Druck
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie sackt ab und zieht VW & Co mit: Maue Geschäfte & US-Zölle sorgen für Gewinneinbruch
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag billiger
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein
wikifolio KI-Investitionen zunehmend im Fokus der Anleger
Financial Times Mercedes-Benz warns of further hit from weak China sales and tariffs
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Business Times Mercedes seeks to regain China luxury lead with new S-Class
