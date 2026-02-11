Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Ergebnisse des Autobauers seien sehr schwach ausgefallen, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Dividendenvorschlag und die Liquiditätsentwicklung seien aber solide./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
56,53 €
|Abst. Kursziel*:
11,45%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
56,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,39%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital