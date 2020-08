NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Microsoft angesichts einer potenziellen Übernahme der US-Aktivitäten der Video-App Tiktok auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Er sehe die Möglichkeiten, die aus diesem Geschäft resultieren würden, extrem positiv, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein Eindruck sei, dass Tiktok ein Generationengut sei, das sich vielleicht noch besser monetarisieren lasse als Instagram, YouTube oder Facebook./tih/he