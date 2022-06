LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 363 auf 335 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Investoren fokussierten sich bei dem Softwarekonzern zu stark auf die Cloud-Plattform Azure, mahnte Analyst Raimo Lenschow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe viel mehr interessante Ansätze, die den Umsatz in diesem Jahr über die 200-Milliarden-Dollar-Marke treiben könnten. Dies wäre das Fünffache des nächstgroßen Wettbewerbers. In seinem Modell berücksichtigte er nun den neuesten, von Währungseffekten beeinflussten Ausblick./tih/ajx