Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 62,87 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain bevorzugt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anderen Branchenvertreter Swiss Re und Hannover Rück die Aktie der Münchener. Die Munich Re habe viele Möglichkeiten, ihr durchschnittliches jährliches Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie von mehr als 8 Prozent bis 2030 zu erreichen, schrieb er./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
590,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
522,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
521,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,07%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
564,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|14:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|27.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets