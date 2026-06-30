National Grid Aktie
Marktkap. 72,48 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid auf "Hold" mit einem Kursziel von 1410 Pence belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent sei aus strategischer Sicht positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dies stärke die Ausrichtung auf den wachsenden US-Rechenzentrumsmarkt. Allerdings werde das Schlüsselprojekt des Unternehmens erst Anfang der 2030er Jahre einen positiven Free Cashflow erzielen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Hold
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,10 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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