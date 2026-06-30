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ISIN GB00BDR05C01

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Symbol NGGTF

Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

15:51 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
14,17 EUR -0,26 EUR -1,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid auf "Hold" mit einem Kursziel von 1410 Pence belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent sei aus strategischer Sicht positiv zu werten, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn dies stärke die Ausrichtung auf den wachsenden US-Rechenzentrumsmarkt. Allerdings werde das Schlüsselprojekt des Unternehmens erst Anfang der 2030er Jahre einen positiven Free Cashflow erzielen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,10 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

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14:56 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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15.06.26 National Grid Outperform Bernstein Research
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
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