Nestlé Aktie
Marktkap. 232,42 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern verzeichne derzeit die im Jahresvergleich höchste Steigerung bei den Kosteneinsparungen und das höchste Niveau an zusätzlichen Ausgaben, schrieb Tom Sykes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die entscheidende Frage werde nun sein, ob sich diese Entwicklung auch dann fortsetze, wenn die zusätzlichen Ausgaben zurückgingen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
84,12 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,19 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,43%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
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