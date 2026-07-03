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Symbol NSRGF

Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

15:46 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern verzeichne derzeit die im Jahresvergleich höchste Steigerung bei den Kosteneinsparungen und das höchste Niveau an zusätzlichen Ausgaben, schrieb Tom Sykes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die entscheidende Frage werde nun sein, ob sich diese Entwicklung auch dann fortsetze, wenn die zusätzlichen Ausgaben zurückgingen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
84,12 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,19 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,43%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

15:46 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
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