ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix von 370 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mitten in einem herausfordernden Marktumfeld und nach einem Jahr der schwankenden Nutzerzahlen sehe er immer noch ein überzeugendes Verhältnis von Chancen und Risiken , schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht gehe er von einem konstanten Umsatzwachstum und einer sich verbessernden Gewinnmarge aus. Der Video-on-Demand-Anbieter sollte daher in den nächsten Jahren seinen Barmittelzufluss ausgleichen können./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 22:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



