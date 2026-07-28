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Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

10:06 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
38,86 EUR 1,54 EUR 4,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Windkraftanlagen-Bauer habe ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich, wobei die wichtigsten Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass sich die Auftragsdynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Während der Telefonkonferenz am Nachmittag erwartet der Analyst detailliertere Ausführungen zur Fortsetzung der Auftragsdynamik, zur Projektabwicklung, zur deutschen Regulierung sowie zu möglichen Störungen durch den Krieg im Nahen Osten./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,94 €		 Abst. Kursziel*:
48,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,25%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:06 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
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09.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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