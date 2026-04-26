Nordex Aktie
Marktkap. 10,64 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Market-Perform" belassen. Deepa Venkateswaran attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen am Montag einen soliden Jahresauftakt. Eine starke Margenentwicklung und bestätigte Jahresziele bekräftigten, dass das Management die direkten Auswirkungen des Iran-Krieges als beherrschbar einschätzt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Market-Perform
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
49,16 €
|Abst. Kursziel*:
-18,63%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
49,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,86%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|09:06
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital